Brasil não precisa de dinheiro da Alemanha destinado à proteção da Amazônia, diz Bolsonaro

(Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro disse neste domingo que o Brasil não precisa do dinheiro que a Alemanha destina para preservação da Amazônia e acusou governos estrangeiros de quererem “se apoderar” do país.

“O Brasil não precisa disso”, disse Bolsonaro a jornalistas ao ser questionado sobre notícias de que o governo alemão estaria suspendendo o repasse de 35 milhões de euros (cerca de 150 milhões de reais) ao Brasil para preservação da Amazônia devido ao que considera aumento do desmatamento na região.

Quando indagado se essa decisão alemã não prejudicava a imagem do Brasil, Bolsonaro acrescentou, em tom irritado: “Já dei a minha resposta, a imagem do Brasil, você acha que eles estão interessados, que os grandes países estão interessados na imagem do Brasil ou se apoderar do Brasil?”

Recentes dados sobre o desmatamento na Amazônia geraram forte polêmica e acabaram levando à demissão do diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) Ricardo Galvão no dia 2 de agosto. [nL2N24Y0Z6]

Pouco dias depois, novos dados do Inpe mostraram que o desmatamento na região aumentou 67 por cento nos primeiros sete meses do ano.[nL2N2511M5]

Por Alexandre Caverni, em São Paulo