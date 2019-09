Bolsonaro diz que agradecerá a Macron por ter feito o povo brasileiro conhecer Amazônia

(Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira que vai aproveitar uma teleconferência sobre a floresta amazônica na sexta-feira para agradecer ao presidente da França, Emmanuel Macron, por ter ajudado o povo brasileiro a conhecer a Amazônia e suas riquezas, ironizando declarações do líder francês, com quem travou um embate sobre o meio ambiente.

Bolsonaro durante evento no Alvorada 28/8/2019 REUTERS/Adriano Machado

Bolsonaro participaria na sexta-feira de uma reunião de países da região amazônica na cidade colombiana de Letícia, na fronteira com o Amazonas, para discutir as recentes queimadas registradas na região. No entanto, o presidente afirmou que o encontro foi cancelado e transformado em uma conferência à distância.

“A decisão que eu tive ontem é que eles querem fazer por teleconferência. A reunião... eles acharam que é melhor fazer por videoconferência”, disse Bolsonaro a jornalistas na saída do Palácio da Alvorada.

O porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, havia dito na véspera que o governo brasileiro tinha iniciado contatos com os demais países da região amazônica para tentar adiar a reunião de Letícia, depois que Bolsonaro foi informado por sua equipe médica de que terá que iniciar na sexta uma dieta líquida em preparação para a cirurgia que fará no domingo.

Questionado após a declaração de Bolsonaro sobre a realização de uma conferência à distância, o porta-voz disse à Reuters que uma videoconferência é uma das alternativas em análise, mas que a decisão final ainda não foi tomada.

A reunião foi uma das medidas anunciadas pelo governo na esteira da crise internacional causada pelo aumento das queimadas na Amazônia neste ano.

Bolsonaro disse que vai aproveitar a conferência para falar com Macron, que criticou a postura do governo brasileiro na preservação da Amazônia, provocando uma reação do presidente brasileiro.

“Muito importante vai ser essa teleconferência na sexta-feira, porque agradecer ao Macron, meu amigo Macron, porque ele fez com que o povo brasileiro conhecesse a Amazônia que não conhecia, suas riquezas”, disse Bolsonaro, em tom de ironia.

Bolsonaro exigiu na semana passada desculpas de Macron por tê-lo chamado de mentiroso e por ter relativizado a soberania brasileira na Amazônia, segundo o presidente brasileiro. Bolsonaro inclusive afirmou que só aceitaria uma ajuda de 20 milhões de dólares para a Amazônia anunciada pelo presidente francês na cúpula do G7 se Macron se retratasse. Depois, Bolsonaro chamou a oferta de “esmola”.

O presidente também voltou a defender nesta terça-feira o desenvolvimento econômico da região. “A nossa Amazônia é a maior do que a de outros países. Temos lá riquezas incalculáveis. Se soubermos explorar essas riquezas de forma racional e agregando valor, é um tremendo de um impulso na nossa economia.”

Por Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro; Reportagem adicional de Lisandra Paraguassu, em Brasília