Jair Bolsonaro deixa sede de governo de transição em Brasília 21/11/2018 REUTERS/Adriano Machado

(Reuters) - O presidente eleito Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira, pouco antes do tomar posse como novo presidente da República, que pretende mudar o destino do Brasil, e que para isso conta com o apoio “imprescindível” da população.

Em rápido vídeo publicado em sua conta no Twitter, Bolsonaro agradece a Deus por estar vivo e ao “cidadão brasileiro”, pelo apoio e confiança em seu trabalho.

Reportagem de Lisandra Paraguassu