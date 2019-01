Bolsonaro assina decreto sobre armas na manhã de terça-feira

Presidente Jair Bolsonaro participa de evento da campanha eleitoral, em Taguatinga 05/09/2018 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro vai assinar na terça-feira às 11h o novo decreto que flexibiliza a posse de armas no país, informou a assessoria de imprensa da Casa Civil.

A assinatura do novo decreto —uma das bandeiras de campanha de Bolsonaro— ocorrerá no Palácio do Planalto e deverá contar com várias autoridades.

O decreto preparado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública estava sendo finalizado na Casa Civil e prevê o aumento do prazo para renovação da autorização de posse de arma de 5 para 10 anos, regras mais claras para comprovação de necessidade da posse e a ampliação de casos considerados para essa necessidade, como morar em área rural ou em cidades com mais de 10 mil homicídios por 100 mil habitantes.

Por Ricardo Brito