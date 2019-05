Bolsonaro parabeniza premiê australiano por vitória em eleições no país

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. 10/05/2019. REUTERS/Adriano Machado

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente da República, Jair Bolsonaro, parabenizou neste domingo o primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, pela vitória nas eleições legislativas do país.

“Vitória conservadora na Austrália! Parabenizo o primeiro-ministro @ScottMorrisonMP por sua reeleição, refutando as pesquisas que davam vantagem à esquerda com o Partido Trabalhista. Grande vitória!”, disse Bolsonaro no Twitter.

No sábado, o presidente norte-americano, Donald Trump, já havia, também via Twitter, parabenizado o premiê australiano.

Neste domingo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, saudou seu colega australiano.

A vitória dos conservadores na Austrália surpreendeu, uma vez que pesquisas de opinião indicavam que o oposicionista Partido Trabalhista se sairia vencedor.

Bill Shorten reconheceu a derrota e deixou a liderança do Partido Trabalhista.

Por José de Castro