Bolsonaro diz que auto de resistência é sinal de que policial trabalha

Bolsonaro participa de evento em Brasília 2/10/2019 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que as mortes cometidas pela polícia durante operações, os chamados autos de resistência, são uma prova de que as forças de segurança estão fazendo o seu trabalho, e defendeu que a legislação seja modificada para que os agentes não tenham medo de executar sua função.

O presidente afirmou, durante cerimônia de lançamento da campanha sobre projeto anticrime compilado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, que o “ativismo” em alguns órgãos da Justiça busca cada vez mais transformar os autos de resistência em execução.

“Queremos mudar a legislação para que a lei seja temida pelos marginais, não pelo cidadão de bem”, afirmou.

Em sua fala no evento, o ministro Moro defendeu a aprovação do pacote pelo Congresso, dizendo que será uma mensagem clara para a sociedade de que os tempos do “Brasil sem lei e sem Justiça” chegaram ao fim.

Reportagem de Lisandra Paraguassu