Bolsonaro defende respeito à autonomia do Brasil e diz que é direito dos palestinos reclamar

Bolsonaro visita cidade antiga de Jerusalém 1/4/2019 REUTERS/Ammar Awad

(Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro defendeu nesta segunda-feira o respeito à autonomia do Brasil para tomar decisões após ter anunciado a abertura de um escritório de negócios em Jerusalém durante visita a Israel, e disse que os palestinos têm direito de reclamar.

“A gente não quer ofender ninguém, agora queremos que respeitem a nossa autonomia”, disse Bolsonaro a repórteres ao deixar o hotel para visitar a Igreja do Santo Sepulcro e o Muro das Lamentações.

Questionado sobre a reação dos palestinos ao anúncio da abertura do escritório feito na véspera, o presidente afirmou: “É direito deles reclamar.”

Bolsonaro anunciou no domingo a abertura de um escritório de negócios brasileiro em Jerusalém, cidade disputada por israelenses e palestinos. O anúncio irritou a comunidade árabe, apesar do recuo na decisão brasileira de transferência da embaixada de Tel Aviv para a cidade, o que era esperado pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

O embaixador palestino em Brasília, Ibrahim Alzeben, disse nesta segunda-feira à Reuters que a abertura do escritório e a falta de coordenação com os palestinos para a visita de Bolsonaro à cidade disputada incomodaram a Autoridade Palestina.

No domingo, em reação ao anúncio da abertura do escritório, o Ministério das Relações Exteriores palestino condenou o que chamou de “flagrante violação da legitimidade internacional” e “agressão direta” contra o povo e os direitos dos palestinos, e disse que entraria em contato com o embaixador em Brasília com o objetivo de convocá-lo para consultas.

Prometida por Bolsonaro desde a campanha, seguindo movimento feito pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a mudança de embaixada foi sendo deixado de lado pelo governo pelo impacto que poderia ter nas relações com os países árabes, grandes importadores de carnes de ave e de bovinos do Brasil.

A opção do governo brasileiro foi anunciar a abertura de um escritório de negócios, uma extensão da embaixada, com poucos efeitos práticos —até mesmo porque o centro financeiro e de negócios em Israel permanece em Tel Aviv—, mas com impacto diplomático.

Por Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro