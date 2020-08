Bolsonaro diz que "a princípio" André Brandão será presidente do Banco do Brasil

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro disse neste domingo que o executivo André Brandão foi o escolhido para ocupar a presidência do Banco do Brasil (BBAS3.SA) e irá somente confirmar a escolha com o ministro da Economia, Paulo Guedes. “A princípio é ele”, afirmou Bolsonaro durante parada em uma padaria em Brasília. “Vou falar com o Paulo Guedes amanhã. Você sabe que eu tenho total confiança no Paulo Guedes e ele que sabe como deve funcionar o Banco do Brasil”, acrescentou. A escolha acontece cerca de uma semana depois do então presidente do BB, Rubem Novaes, entregar sua carta de demissão. O nome de Brandão fora confirmado à Reuters no sábado por uma fonte da área econômica do governo, sob condição de anonimato. [nL1N2F305E] Segundo o interlocutor, Brandão já teria aceito o convite. Procurado, o Ministério da Economia disse que ainda não poderia confirmar o nome do novo comandante do BB. O futuro líder do BB tem cerca de duas décadas de experiência no mercado financeiro e já passou por bancos como HSBC, Citi e outros. Já Novaes deve assumir uma função no Ministério da Economia. Para cargo no banco estatal, o governo vinha procurando por executivos com formação em finanças e tecnologia para lidar com uma concorrência mais acirrada entre bancos e fintechs.

