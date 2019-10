Bolsonaro considera que operação contra Bivar foi feita "da melhor maneira possível", diz porta-voz

Bolsonaro em evento no Planalto 15/10/2019 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro avalia que a operação da Polícia Federal que cumpriu mandados de busca e apreensão contra o presidente do PSL, deputado Luciano Bivar (PE), foi feita “da melhor maneira possível”, disse nesta terça-feira o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo Barros.

Bolsonaro trava uma guerra com Bivar dentro do PSL e, junto com parlamentares descontentes do partido, pediu uma auditoria nas contas da legenda. O porta-voz disse que o presidente tomou conhecimento da operação na manhã desta terça-feira.

Bivar foi alvo de busca e apreensão no âmbito da investigação que apura se houve desvio de recursos do fundo eleitoral na campanha do ano passado por meio de candidaturas-laranja. A defesa do presidente do PSL disse estranhar a operação desta terça-feira.

Reportagem de Lisandra Paraguassu e Eduardo Simões