Bolsonaro segue apresentando melhora, permanece em dieta endovenosa

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro continua mostrando melhora em seu quadro de saúde, mas segue sob alimentação endovenosa, afirmou a equipe médica responsável pelo tratamento, em comunicado à imprensa neste sábado.

“O presidente...continua apresentando melhora clínica progressiva. Permanece sem dor, afebril e com melhora dos movimentos intestinais”, afirma a equipe médica do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

“Aceitou muito bem a dieta líquida e segue com alimentação parenteral (endovenosa). Mantida a fisioterapia respiratória e motora, deambulando pelo corredor. As visitas seguem restritas”, acrescentaram os médicos.

Bolsonaro, de 64 anos, foi operado no domingo passado para correção de uma hérnia incisional no abdômen, em um procedimento considerado bem-sucedido pelos médicos, mas que durou mais do que o previsto pelo fato de o intestino ter novamente aderido na parede abdominal.

Na véspera, médicos retiraram a sonda nasogástrica que o presidente vinha usando durante o pós-operatório.