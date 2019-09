Bolsonaro tem boa evolução e iniciará fisioterapia, diz boletim médico

Hospital em São Paulo onde presidente está internado 7/9/2019 REUTERS/Rahel Patrasso

(Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro encontra-se em estado estável, sem dor, afebril e com boa evolução clínico-cirúrgica, após passar por operação no domingo para correção de hérnia, disse a equipe médica responsável pelo procedimento em boletim médico nesta segunda-feira.

Bolsonaro, que foi submetido à avaliação médica na manhã desta segunda-feira, iniciará fisioterapia motora, podendo sentar na poltrona e realizar caminhada no corredor, acrescentou o boletim.

O presidente teve liberada uma dieta líquida à base de água, gelatina, chá e caldo ralo, mas continuará com visitas restritas por enquanto, por orientação médica.

Mais cedo, Bolsonaro afirmou em vídeo gravado no hospital que voltará ao trabalho na terça-feira.

O presidente foi operado no domingo para correção de uma hérnia incisional no abdômen, em um procedimento considerado bem-sucedido pelos médicos, mas que durou mais do que o previsto pelo fato de o intestino ter novamente aderido na parede abdominal.

Por Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro