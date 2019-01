Bolsonaro está na UTI, clinicamente estável e sem dor após cirurgia, diz boletim médico

Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. 15/01/2019. REUTERS/Ueslei Marcelino

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Albert Einstein, clinicamente estável e sem dor depois de passar uma cirurgia de cerca de sete horas para retirada de uma bolsa de colostomia colocada em setembro do ano passado, após ter sido esfaqueado, informou boletim médico nesta segunda-feira.

Segundo o hospital, a cirurgia incluiu a reconstrução do trato intestinal de Bolsonaro e teve de lidar com aderências no intestino decorrentes de dois procedimentos a que ele foi submetido. O porta-voz da Presidência, general Otávio Santana do Rêgo Barros, disse que as aderências obrigaram os cirurgiões a realizarem uma “obra de arte” durante a operação.

O porta-voz disse ainda, em pronunciamento no hospital, que foi montada em uma sala do Albert Einstein que servirá de gabinete para que Bolsonaro siga despachando do hospital. A expectativa é que ele fique internado por 10 dias.

