Bolsonaro diz que teve reunião "muito producente" com conselheiro de segurança nacional dos EUA

Presidente eleito Jair Bolsonaro 20/11/2018 REUTERS/Adriano Machado

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O presidente eleito Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira que teve uma reunião “muito producente e grata” com o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, John Bolton.

Bolsonaro fez a afirmação em mensagem publicada no Twitter acompanhada de uma foto ao lado de Bolton tirada na casa do presidente eleito no Rio de Janeiro.

Também participaram do encontro o futuro ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva; o futuro ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo; e o futuro chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno.

Por Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro