Brasil está fazendo dever de casa para se tornar mais atrativo a estrangeiros, diz Bolsonaro

Presidente Jair Bolsonaro durante encontro dos chefes de Estado dos Brics, em Brasília 13/12/2019 REUTERS/Ueslei Marcelino

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira que o Brasil está fazendo seu dever de casa para se tornar um mercado cada vez mais atrativo para os investimentos estrangeiros e quer se abrir para o mundo.

“O governo tem feito o dever de casa para tornar o Brasil cada vez mais atraente”, disse o presidente no encerramento do Fórum Empresarial dos Brics. “O Brasil mudou, passou a abrir seu mercado para o mundo.”

Bolsonaro lembrou ainda que em 2018 as trocas comerciais entre os cinco países do bloco —Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul— alcançaram 110 bilhões de reais e que o Brasil tem oportunidades em diversas áreas.

“O Brasil ainda tem um caminho a percorrer. Novas reformas se apresentam para que o ambiente de negócios se torne mais atrativo”, afirmou. “Mas as oportunidades são muitas e o Brasil nunca esteve em um patamar como neste momento.”

Bolsonaro não citou em sua fala o principal ponto comum nos discursos dos demais presidentes do bloco, a crítica ao protecionismo comercial internacional que tem crescido.

O presidente da China, Xi Jinping, afirmou que o crescimento do protecionismo está ameaçando o comércio e os investimentos internacionais e levando à desaceleração da economia internacional, mas a China continua comprometida a abrir cada vez mais seu mercado.

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, ressaltou que os Brics devem trabalhar com metas de comércio intrabloco mais ambiciosas como forma de combater o protecionismo, enquanto o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, defendeu que o compromisso do bloco pode ajudar a combater o protecionismo e países que não seguem as regras internacionais de comércio.