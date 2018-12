Bolsonaro cancela viagem a SP por recomendação médica para repousar

Presidente eleito Jair Bolsonaro em Brasília 05/12/2018 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente eleito Jair Bolsonaro disse em publicação no Twitter que cancelou viagem a São Paulo prevista para esta sexta-feira após receber “recomendação expressa” de equipe médica para repousar.

Bolsonaro iria para Pirassununga, no interior paulista, para participar de cerimônia na Academia da Força Aérea. Agora, o presidente eleito seguirá direto de Brasília para sua residência no Rio de Janeiro.

“Em razão da extensa rotina e agenda nos últimos dias e poucas horas de sono, em conversa com a equipe médica que me acompanha, recebi recomendação expressa de, no dia de hoje, repousar”, disse Bolsonaro no Twitter.

“Por este motivo, cancelamos a ida à Academia da Força Aérea e seguimos para o Rio de Janeiro”, acrescentou.

O presidente eleito tem sido acompanhado por médicos desde o atentado que sofreu em setembro na cidade de Juiz de Fora (MG), ainda durante a campanha. O então candidato foi alvo de uma facada, obrigando-o a passar por duas cirurgias, e permanece usando uma bolsa de colostomia.

Inicialmente, a reversão da colostomia estava prevista para o dia 12 de dezembro, mas exames realizados no fim de novembro levaram a equipe médica a adiar a cirurgia para 2019. Bolsonaro deve passar por nova avaliação em janeiro para a definição da data do novo procedimento.

Os exames de novembro detectaram inflamação do peritônio e de aderência entre as alças intestinais. A cirurgia de reversão visa retirar a bolsa e reconectar o intestino do presidente eleito.

Reportagem de Maria Carolina Marcello