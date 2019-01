Bolsonaro desfila em carro aberto acompanhado de esposa e filho

Bolsonaro, em carro aberto rumo ao Congresso, ao lado de mulher, Michelle 1/1/2019 REUTERS/Ricardo Moraes

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente eleito Jair Bolsonaro desfilou em carro aberto em direção ao Congresso Nacional onde será empossado presidente da República na tarde desta terça-feira, depois de uma indefinição sobre se ele faria o desfile em carro aberto em meio ao forte esquema de segurança que envolve a posse.

Bolsonaro estava ao lado da esposa, a futura primeira-dama, Michelle, e de um de seus filhos, o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. Ao chegar à Catedral de Brasília, vindo da Granja do Torto, Bolsonaro cumprimentou o vice-presidente eleito, general Hamilton Mourão, antes de embarcar no Rolls-Royce presidencial para o desfile em carro aberto escoltado por seguranças a pé e por soldados dos Dragões da Independência a cavalo.

Após ser oficialmente empossado no Congresso, Bolsonaro, que foi alvo de uma facada durante a campanha presidencial, irá ao Palácio do Planalto onde receberá a faixa presidencial de Michel Temer, que está deixando o cargo.

Reportagem de Ricardo Brito, Mateus Maia e Lisandra Paraguassu