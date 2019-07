Celulares de Bolsonaro foram alvo de hackers presos pela PF, diz Ministério da Justiça

10/05/2019 REUTERS/Adriano Machado - RC13ED608A00

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Os aparelhos celulares do presidente Jair Bolsonaro foram alvos de ataques do grupo de hackers preso na terça-feira pela Polícia Federal, informou o Ministério da Justiça e Segurança Pública em comunicado nesta quinta-feira.

O ministério disse que foi informado do ataque pela PF “por questão de segurança nacional”, e que o fato foi “devidamente comunicado ao presidente da República”.

Procurado, o Palácio do Planalto disse que por enquanto não vai comentar.

A Polícia Federal prendeu na terça-feira três homens e uma mulher suspeitos de terem realizado ataques cibernético contra os telefones celulares de autoridades, incluindo do ministro da Justiça, Sergio Moro. [nL2N24P127]

Integrantes da PF que participam das investigações disseram que, nas operações de busca e apreensão realizadas junto com as prisões na terça, foi detectado que 1 mil números de telefone podem ter sido alvos de ciberataques dos suspeitos.

De acordo com a PF, os hackers também podem ter invadido o celular do ministro da Economia, Paulo Guedes, cuja assessoria informou nesta semana que teve o aparelho hackeado. [nL2N24O05Y]

As prisões dos suspeitos aconteceram em São Paulo, Araraquara (SP) e Ribeirão Preto (SP), de acordo com a decisão do juiz Vallisney Oliveira, da 10ª Vara Federal do Distrito Federal, de prender os suspeitos por cinco dias.

Por Pedro Fonseca