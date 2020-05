Governo entrega ao PL diretoria do FNDE, em mais um aceno ao Centrão

Presidente Jair Bolsonaro em Brasília 13/05/2020 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - Em mais um aceno ao Centrão, o governo do presidente Jair Bolsonaro nomeou nesta segunda-feira o assessor do PL, Garigham Amarante Pinto, para a diretoria Ações Educacionais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Pinto era, até o momento, assessor legisativo na liderança do PL na Câmara dos Deputados e é considerado homem de confiança do presidente do partido, Valdemar da Costa Neto.

Dos órgãos negociados com o Centrão —que incluem cargos no Banco do Nordeste, Funasa, Porto de Santos, Incra, DNIT, entre outros— o FNDE tem o maior orçamento, 29,4 bilhões de reais. É o órgão responsável por programas como distribuição de livros didáticos e merenda escolar.

Ameaçado pela investigação sobre interferência na Polícia Federal e sem base no Congresso, Bolsonaro intensificou nas últimas semanas as conversas com os partidos do chamado Centrão —grupo que inclui legendas que se dizem de centro, formam uma base móvel de apoio e apoiaram todos os últimos governos.

Em troca de cargos no governo, partidos como PP, PSD, PL, Republicanos e PTB, entre outros, vêm negociando apoio a Bolsonaro. Desde o início do mês, essa é a terceira nomeação para agraciar os novos aliados.

O primeiro nomeado foi Fernando Marcondes de Araújo Leão como diretor-geral do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS), indicado pelo Avante de comum acordo com o senador Ciro Nogueira (PI), presidente do PP. Em seguida, Tiago Pontes Queiroz, indicado pelo Republicados, foi colocado como Secretário Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional do Ministério do Desenvolvimento Regional.

