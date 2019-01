Cirurgia de Bolsonaro começa e Mourão assume como presidente em exercício

Policiais em frente ao hospital Albert Einstein por ocasião da cirurgia de Bolsonaro 27/01/2019 REUTERS/Amanda Perobelli

BRASÍLIA (Reuters) - A cirurgia do presidente Jair Bolsonaro para retirar uma bolsa de colostomia foi iniciada na manhã desta segunda-feira no hospital Albert Einstein, e o vice-presidente Hamilton Mourão assumiu o cargo de presidente da República em exercício, informou o Palácio do Planalto.

A operação de reconstrução do trânsito intestinal de Bolsonaro vai retirar a bolsa que o presidente usa desde que passou por duas operações de emergência no ano passado devido a um atentado a faca sofrido em setembro, durante a campanha presidencial, em Juiz de Fora (MG).

O porta-voz da Presidência, general Otávio Santana do Rêgo Barros, informou na véspera que e a recomendação dos médicos é de repouso absoluto nas 48 horas após o procedimento cirúrgico. Em função disso, Mourão assumirá a Presidência neste período.

No total, o presidente deve permanecer por 10 dias em São Paulo. Segundo o porta-voz, após as primeiras 48 horas Bolsonaro passará a estabelecer contatos com auxiliares mais próximos.

Bolsonaro, de 63 anos, foi alvo de uma facada em Juiz de Fora (MG), durante ato de campanha em setembro, tendo que passar por uma delicada cirurgia de emergência na Santa Casa de Misericórdia da cidade mineira por conta de ferimentos nos intestinos grosso e delgado e em uma veia abdominal.

Na semana seguinte, já internado em São Paulo, passou por uma segunda cirurgia para desobstrução intestinal depois que exames detectaram aderência nas paredes do intestino.

Reportagem de Lisandra Paraguassu; Texto de Pedro Fonseca