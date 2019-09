Termina cirurgia de Bolsonaro; médicos explicarão procedimento em breve

SÃO PAULO (Reuters) - A cirurgia para correção de uma hérnia incisional no abdômen do presidente Jair Bolsonaro terminou às 12h40, de acordo com informação do Palácio do Planalto, que não deu outros detalhes.

Segundo informações anteriores, a cirurgia, realizada em São Paulo neste domingo, havia começado às 7h35 e deveria durar cerca de três horas. À tarde, o porta-voz da Presidência, general Otávio Rêgo Barros, e os médicos Antonio Macedo e Leandro Echenique falarão com jornalistas.

Essa foi a quarta cirurgia que Bolsonaro, de 64 anos, precisou fazer na região abdominal em função da facada que levou em setembro do ano passado, durante evento da campanha eleitoral na cidade mineira de Juiz de Fora.

Logo após o atentado, o então candidato precisou passar por uma delicada cirurgia de emergência por conta de ferimentos nos intestinos grosso e delgado e em uma veia abdominal, ainda em um hospital da cidade mineira.

Depois, Bolsonaro passou por uma segunda cirurgia para desobstrução intestinal, em São Paulo, onde também foi operado em janeiro deste ano, já como presidente, para retirada de uma bolsa de colostomia e reconstrução do trato intestinal.

A cirurgia deste domingo foi para correção de uma hérnia incisional no abdômen devido a um enfraquecimento dos tecidos pelas três cirurgias anteriores na região.

Na noite de sábado, o presidente Jair Bolsonaro se mostrou confiante sobre a nova cirurgia.

“Um grande dia hoje! Vi nos olhos dos brasileiros o renascer da esperança de um futuro melhor para o Brasil”, disse ele no Twitter na noite de sábado, depois de ter participado do desfile em comemoração do Dia da Independência em Brasília.

“Com a permissão de Deus, inspirados nesse sentimento, buscaremos juntos este objetivo! Sigo confiante para a próxima cirurgia. Que Deus nos abençoe. Boa noite a todos”, acrescentou.

Por Alexandre Caverni