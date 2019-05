Problema do Brasil é a classe política, diz Bolsonaro

Bolsonaro, em evento no Planalto 10/5/2019 .REUTERS/Adriano Machado

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira que o Brasil é um país que tem tudo para dar certo, mas que o problema é a sua classe política, acrescentando que isso precisa ser modificado.

Em evento na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), Bolsonaro também disse que gostaria que a imprensa brasileira fosse isenta e voltou a defender a necessidade de uma reforma da Previdência, apontando que pode ser “salgada” para alguns, mas visa combater privilégios.

As declarações do presidente sobre a classe política brasileira vêm num momento em que seu governo coleciona derrotas no Congresso Nacional e no início de uma semana decisiva, em que o Planalto precisará conquistar votos no Parlamento para impedir que medidas provisórias importantes percam validade.