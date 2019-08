Coaf pode passar para o Banco Central para sair do "jogo político", diz Bolsonaro

Presidente Jair Bolsonaro em cerimônia no Palácio do Planalto 30/07/2019 REUTERS/Adriano Machado

(Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira que o governo pretende transferir o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) do Ministério da Economia para o Banco Central, visando tirar o órgão do que chamou de “jogo político”.

Assim que tomou posse, Bolsonaro tentou transferir o Coaf para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a pedido do ministro Sergio Moro, como forma de ampliar o combate à lavagem de dinheiro, mas a medida foi barrada pelo Congresso Nacional.

O órgão, que foi responsável por revelar movimentações financeira atípicas que resultaram em inquéritos contra o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente, agora pode passar para as mãos do Banco Central, segundo o presidente.

“O que nós pretendemos é tirar o Coaf do jogo político, pretendemos. Estamos conversando... vincular ao Banco Central, aí acaba. Tudo onde tem política, mesmo sendo bem intencionado, sempre sofre pressões de um lado ou de outro, a gente quer evitar isso daí”, disse Bolsonaro em entrevista coletiva no Palácio da Alvorada, ao lado de Moro.

“Se o Coaf, por ventura, vá para o Banco Central, vai fazer o seu trabalho sem qualquer suspeição de favorecimento político”, acrescentou.

De acordo com Bolsonaro, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, será o responsável por escolher o presidente do Coaf caso a transferência se concretize, e o órgão poderia até mudar de nome.

O presidente também afirmou na entrevista que conversou com a equipe econômica para que a proposta de reforma tributária a ser enviada pelo governo ao Congresso inclua mudanças no Imposto de Renda, ao menos para incluir uma correção de alíquotas de acordo com a inflação.

Por Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro