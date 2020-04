Bolsonaro diz que dará entrevista coletiva para restabelecer verdade sobre demissões de Moro e Valeixo

Bolsonaro e Moro chegam para cerimônia no Palácio do Planalto 03/10/2019 REUTERS/Adriano Machado

(Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro afirmou que dará uma entrevista coletiva às 17h desta sexta-feira para, segundo ele, restabelecer a verdade sobre as demissões de Sergio Moro do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e do ex-diretor-geral da Polícia Federal Maurício Valeixo.

“Hoje às 17h, em coletiva, restabelecerei a verdade sobre a demissão a pedido do Sr. Valeixo, bem como do Sr. Sergio Moro”, disse Bolsonaro em publicação no Twitter.

O anúncio foi feito pouco após Moro anunciar sua demissão do cargo, acusando Bolsonaro de querer interferir politicamente na PF e em investigações que tramitam no Supremo Tribunal Federal (STF) ao decidir pela demissão de Valeixo.

Por Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro