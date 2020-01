Bolsonaro diz ter autorizado entrada do Brasil no Acordo de Compras Públicas da OMC

(Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, em publicação no Twitter, que autorizou o início do processo de entrada do Brasil no Acordo de Compras Públicas da Organização Mundial do Comércio (OMC), que permite um tratamento isonômico a empresas estrangeiras interessados em participar de licitações e concorrências públicas no país.

“Autorizei o início da acessão do Brasil ao Acordo de Compras Públicas da OMC. Em respeito ao dinheiro do pagador de imposto, buscaremos licitações mais transparentes e com ampla concorrência internacional, abrindo ainda um mercado de US$ 1,7 trilhão/ano para empresas brasileiras”, disse Bolsonaro.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, já havia afirmado nesta semana em Davos, onde participa do Fórum Econômico Mundial, que o Brasil iria aderir ao acordo internacional de compras governamentais.

Segundo Guedes, a medida representa um “ataque frontal à corrupção” e representa mais um passo na busca pelo país de entrar “na primeira divisão de melhores práticas”.

Na semana passada, o Brasil recebeu o apoio do governo dos Estados Unidos para entrar na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). A associação ao organismo é vista como um selo de aprovação que aumentaria a confiança dos investidores no governo e na economia do Brasil.

Por Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro