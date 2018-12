Bolsonaro passa por consulta de rotina em SP; hospital diz que não haverá boletim médico

Entrada do hospital Albert Einstein, em São Paulo 23/11/2018 REUTERS/Amanda Perobelli

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente eleito Jair Bolsonaro passou por uma consulta de rotina no hospital Albert Einstein nesta quinta-feira, e não será divulgado boletim médico, informou a assessoria de imprensa do hospital.

Bolsonaro foi esfaqueado durante ato de campanha em setembro e passou por duas cirurgias. Desde então ele usa uma bolsa de colostomia, que será retirada em nova cirurgia prevista para janeiro.

Inicialmente havia a possibilidade de a cirurgia ser realizada em dezembro, mas exames realizados no mês passado mostraram “inflamação do peritônio e processo de inflamação entre as alças intestinais”, fazendo com que a equipe médica decidisse adiar o procedimento.

Havia expectativa de que Bolsonaro passasse por novos exames nesta quinta-feira.

Na sexta-feira passada, o presidente eleito teve um mal-estar e cancelou uma viagem a São Paulo por recomendação médica para repousar. No dia seguinte, ele disse que o mal-estar foi ocasionado por ter confundido alguns medicamentos e tomado uma dose “além do normal”. [nL1N1YD084]

Reportagem de Taís Haupt