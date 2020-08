"Estou bem, já estou curado", diz Bolsonaro a apoiadores

Presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada 22/07/2020 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira a apoiadores que se sente bem e está curado, dias após ter admitido que estava tomando antibiótico em decorrência de uma infecção e de dizer que estava com “mofo no pulmão” depois de ter contraído a Covid-19.

“Estou bem, já estou curado”, disse o presidente no Palácio da Alvorada.

Na semana passada, Bolsonaro disse ter tido um pouco de fraqueza e que estava tomando medicamentos para uma infecção, sobre a qual não entrou em detalhes. O presidente fez a revelação dias após anunciar que estava curado da Covid-19, após passar 20 dias em isolamento.

Apesar da infecção, o presidente visitou três Estados —Piauí, Bahia e Rio Grande do Sul— em agendas públicas na semana passada, onde participou de aglomerações, cumprimentou pessoas de perto e, em alguns momentos, retirou a máscara. No fim de semana, Bolsonaro passeou de moto pela capital federal.

Nesta segunda, o presidente passou a maior parte do seu dia em agendas com ministros no Palácio do Planalto.