Bolsonaro acusa prefeito de Nova York de sabotar sua viagem aos EUA

Bill de Blasio, prefeito de Nova York 10/01/2019 REUTERS/Shannon Stapleton

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro acusou o prefeito de Nova York, Bil de Blasio, de sabotar sua visita à cidade, prevista inicialmente para a próxima semana, e “insuflar” a população contra ele.

Bolsonaro iria a Nova York receber o prêmio de Homem do Ano da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos e participar de um evento com empresários, mas decidiu cancelar ao saber das manifestações contra ele que estavam sendo organizadas na cidade.

“Uma coisa é enfrentar uma manifestação normal, outra é uma patrocinada pelo prefeito. Ele é dono da casa. Ele insuflando a população para atirar o que tiver nas mãos contra a minha pessoa entre outras sabotagens. Não sei que tipo de ameaça”, disse Bolsonaro ao final de um evento no Planalto. “Já que estou sendo incômodo para ele, que não sou para o Trump e para o povo americano, resolvemos não criar polêmica e enfrentar este tipo de manifestação, não pode ser dessa forma.”

Depois do presidente anunciar que não iria mais a Nova York, De Blasio comemorou a decisão no Twitter.

“Jair Bolsonaro aprendeu que os nova-iorquinos não fecham os olhos para a opressão. Nós fizemos um alerta para o fanatismo dele. Ele fugiu. Sem surpresas — covardes não costumam aguentar um soco. Já vai tarde, @jairbolsonaro. Seu ódio não é bem-vindo aqui.”

O governo brasileiro articula agora com a Câmara de Comércio e políticos norte-americanos para que a visita seja ao Texas, Estado governado pelos republicanos.

Segundo Bolsonaro, está sendo fechada uma agenda em conversas com o senador Ted Cruz e o ex-presidente George W. Bush. “Estamos tentando acertar para quinta e sexta da semana que vem”, disse.

Bolsonaro acusou ainda o prefeito de Nova York de agir assim por querer concorrer às prévias do Partido Democrata para a escolha do candidato presidencial contra Trump nas eleições de 2020.

“Que tipo de relacionamento ele vai ter, se porventura ele for eleito, com um país cujo chefe de Estado tem demonstrado respeito e quer se aproximar da primeira economia do mundo... Acho que esse cidadão aí queimou os cartuchos, se queimou completamente na sua corrida para enfrentar as prévias”, disse.