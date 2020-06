Bolsonaro diz que opositores tentam deslegitimar governo com "absurdas acusações"

Bolsonaro, depois de reunião no MInistério da Defesa 29/5/2020. REUTERS/Adriano Machado

(Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que seu governo é alvo de acusações que buscam deslegitimá-lo por parte de opositores que não aceitam a derrota na eleição presidencial de 2018, mas que tem se mantido firme apesar dos ataques.

“Mais que um momento, é uma constância os problemas que o governo enfrenta com aqueles que não aceitaram perder no voto as eleições em 2018. A todo tempo nos fustigam com as mais absurdas acusações, buscando uma maneira de nos deslegitimar, nos agredir, de nos desacreditar perante a opinião pública”, disse Bolsonaro em breve discurso na cerimônia de posse do secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Claudio de Castro Panoeiro.

“O governo tem se mantido firme pela postura, o caráter e a capacidade de cada um dos seus integrantes”, acrescentou.

No domingo, manifestantes contrários e a favor do presidente protestaram nas maiores cidades do país, em atos sem registro de confrontos na maior parte do tempo, embora em São Paulo um grupo, classificado pela Polícia Militar paulista como “vândalos”, tenha entrado em confronto com a tropa de choque da PM.

Por Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro