Bolsonaro prevê governo difícil em 2019, mas diz que Brasil tem potencial para vencer desafio

Presidente eleito Jair Bolsonaro conversa com jornalistas em Brasília 05/12/2018 REUTERS/Adriano Machado

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O presidente eleito Jair Bolsonaro previu nesta sexta-feira, quatro dias antes de sua posse, um governo difícil em 2019, mas afirmou que o Brasil tem potencial e massa humana para vencer este desafio.

Em encontro no Rio de Janeiro com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, Bolsonaro também afirmou que pretende visitar o Estado judeu até março do próximo ano e disse que espera firmar mais parcerias com Israel. Netanyahu está no Brasil para acompanhar a posse de Bolsonaro na terça.

Reportagem de Rodrigo Viga Gaier