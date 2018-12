Em diplomação no TSE, Bolsonaro diz que governará para todos e que compromisso com voto popular é “inquebrantável”

Bolsonaro em Brasília 20/11/2018 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente eleito Jair Bolsonaro, diplomado nesta segunda-feira pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), disse que governará para todos os brasileiros e que seu compromisso com o voto popular é “inquebrantável”.

Na solenidade em que recebeu o diploma, Bolsonaro afirmou que diferenças são “inerentes” a uma sociedade múltipla e complexa e disse ser um exemplo de que “a transformação pelo voto popular é possível”.

Na cerimônia para a qual foram convidadas cerca de 700 pessoas, Bolsonaro e o vice-presidente eleito general Hamilton Mourão receberam os diplomas das mãos da presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Rosa Weber. Capitão do Exército da reserva, Bolsonaro bateu continência ao entrar no plenário do TSE e depois de ser diplomado.

Etapa indispensável para que os eleitos possam tomar posse, o rito de diplomação serve como um atestado de que o candidato escolhido pelas urnas cumpriu as formalidades exigidas pela lei eleitoral e pode assumir o mandato. São requisitos, por exemplo, para obter o diploma, estar com o registro de candidatura deferido e as contas de campanha julgadas.

Segundo o TSE, a solenidade é realizada desde 1951, ano em que Getúlio Vargas foi eleito para a Presidência da República. A cerimônia não foi adotada durante o regime militar e voltou a ser realizada apenas após a redemocratização do país, em 1989, quando Fernando Collor de Mello foi eleito presidente da República.

Reportagem de Maria Carolina Marcello e Ricardo Brito