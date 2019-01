Bolsonaro toma posse com discurso voltado a temas de campanha e promete fortalecer democracia

Bolsonaro, durante cerimônia de posse no Congresso 1/1/2019 REUTERS/Adriano Machado - RC114CF07040

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro fez nesta terça-feira um discurso de posse marcado por temas da campanha eleitoral que o levou à Presidência e com a promessa de fortalecer a democracia e trazer para a economia a marca da confiança por meio da realização do que chamou de reformas estruturantes para criar um “círculo virtuoso” na economia.

Bolsonaro também prometeu construir uma sociedade sem discriminações e divisões e, ao levantar bandeiras de sua campanha eleitoral, a mais polarizada da história, defendeu a posse de armas de fogo por “cidadãos de bem” e disse que tirará o Brasil das “amarras ideológicas”.

“Reafirmo meu compromisso de construir uma sociedade sem divisão”, disse Bolsonaro no discurso logo depois de fazer o juramento e ser empossado pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), ao lado do general da reserva Hamilton Mourão, que tomou posse como vice-presidente.

“O cidadão de bem merece dispor de meios para se defender. Contamos com o apoio do Congresso Nacional para os policiais fazerem seu trabalho”, acrescentou, ao retomar dois temas caros que defendeu na campanha que o elegeu no final de outubro.

Bolsonaro também fez uma sinalização aos parlamentares, convocando-os a aprovarem medidas econômicas importantes, como o que chamou de “reformas estruturantes”, sem, no entanto, nomeá-las.

“Aproveito este momento solene e convoco cada um dos congressistas para me ajudarem na missão de restaurar e reerguer nossa pátria, libertando-a definitivamente do jugo da corrupção, da criminalidade, da irresponsabilidade econômica e da submissão ideológica”, discursou Bolsonaro.

“Vamos valorizar o Parlamento resgatando a legitimidade e a credibilidade do Congresso Nacional. Na economia, traremos a marca da confiança, do interesse nacional, do livre mercado e da eficiência. Confiança no cumprimento de que o governo não gastará mais do que arrecada e na garantia de que as regras, os contratos e as propriedades serão respeitadas”, afirmou o novo presidente.

Após ser empossado no Congresso, Bolsonaro segue para o Palácio do Planalto onde receberá a faixa presidencial do agora ex-presidente Michel Temer. O novo presidente também fará um discurso à população que acompanha a cerimônia no Planalto.

Reportagem adicional de Lisandra Paraguassu, em Brasília, e Eduardo Simões, em São Paulo