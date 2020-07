Bolsonaro diz que pode escolher novo ministro da Educação nesta quinta

Presidente Jair Bolsonaro em Brasília 23/06/2020 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro disse que pode escolher nesta quinta-feira o novo ministro da Educação, cargo vago desde que Carlos Alberto Decotelli pediu demissão após a revelação de inconsistências em titulações do seu currículo acadêmico.

“Talvez eu escolha hoje o ministro da Educação. Deu problema com o Decotelli”, disse Bolsonaro em fala a apoiadores no Palácio do Alvorada, transmitida pelas redes sociais.

O nome de Decotelli para a Educação foi anunciado na quinta-feira passada por Bolsonaro nas redes sociais, em substituição a Abraham Weintraub, que deixou o cargo há duas semanas, indicado a uma diretoria no Banco Mundial.

Posteriormente, o presidente chegou a elogiar o novo titular da Educação, mesmo em meio a notícias veiculadas nos últimos dias sobre a titulação dele. Contudo, com o avanço do escrutínio sobre o currículo dele e novas inconsistências, Decotelli pediu demissão em cinco dias, antes de tomar posse no comando da pasta em cerimônia no Palácio do Planalto.

Bolsonaro terá de escolher o quarto ministro da Educação do seu governo em meio a uma série de demandas para o setor, como a eventual volta às aulas em meio à pandemia e a prorrogação do Fundeb, fundo de recursos para atender a educação básica que precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional para ser renovado em 2021.