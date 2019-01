Bolsonaro toma posse como presidente para mandato até 2022

Presidente Jair Bolsonaro desfila em carro aberto em Brasília 01/01/2018 REUTERS/Ricardo Moraes

BRASÍLIA (Reuters) - O capitão da reserva do Exército Jair Bolsonaro, de 63 anos, tomou posse nesta terça-feira como presidente da República para um mandato que vai até 31 de dezembro de 2022, após ser eleito em outubro na campanha presidencial mais polarizada da história.

Com a promessa de desafiar paradigmas e alterar modelos como o de comunicação do governo e de negociação com o Legislativo, Bolsonaro foi oficialmente empossado após prestar juramento no Congresso Nacional ao lado do general da reserva Hamilton Mourão, empossado como vice-presidente.

Reportagem de Ricardo Brito, Mateus Maia e Lisandra Paraguassu