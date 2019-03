Bolsonaro diz que governo estuda reduzir IR de empresas e tributação de dividendos

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste sábado que o Ministério da Economia estuda reduzir o Imposto de Renda a empresas e tributar lucros e dividendos.

“Ministério da Economia estuda reduzir impostos de empresas, gerando competitividade interna, empregos, barateamento do produto e competitividade também no exterior”, escreveu Bolsonaro em sua conta no Twitter.

“A ideia seria a troca da cobrança de Imposto de Renda sobre os dividendos. Atualmente, as empresas do Brasil que lucram mais de 20 mil reais por mês pagam 25 por cento de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e 9 por cento de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), totalizando 34 por cento”, completou ele.

Bolsonaro, que embarca neste sábado para Israel, destacou ainda que desde 1995 o Brasil não cobra IR sobre dividendos, “na contramão da prática internacional”.

Nesta semana, durante audiência na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, o ministro da Economia, Paulo Guedes, já havia afirmado que o governo estuda tributação de lucros e dividendos como forma de compensar a redução de impostos sobre as empresas.[nE6N21701A]