Bolsonaro diz que espera que Senado aprove MP de combate a fraudes no INSS

Bolsonaro, em evento em Brasília 10/5/2019 .REUTERS/Adriano Machado

(Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira no Twitter que espera que o Senado aprove a Medida Provisória 871, que visa combater fraudes em benefícios previdenciários, argumentando que a medida tem como objetivo o bem do Brasil, destacando que proporcionará economia aos cofres públicos.

“Hoje deve ser votada no Senado a MP 871, que combate as fraudes no INSS, e nós esperamos por sua aprovação, pelo bem do Brasil e dos brasileiros. Caso aprovada, a ação deve gerar uma economia de 100 bilhões de reais em 10 anos, fundamental para seguirmos crescendo”, escreveu o presidente na rede social.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), convocou sessão para a tarde desta segunda-feira, dia em que normalmente não há votações, para apreciar as MPs 871 e 872, que trata de gratificações aos servidores da Advocacia-Geral da União (AGU).

As duas medidas, já aprovadas na Câmara dos Deputados, precisam passar nesta segunda pelo Senado, sem que os senadores alterem o texto aprovado pelos deputados, caso contrário as propostas perderão validade.

O governo trata a MP do combate às fraudes no INSS como medida importante e complementar à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma da Previdência.

Por Eduardo Simões, em São Paulo