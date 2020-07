Bolsonaro diz que fará consulta popular para decidir sobre vetos a projeto das Fake News

17/06/2020 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que irá consultar a opinião pública para decidir sobre sanção a projeto que trata das chamadas fake news, mas adiantou que se a Câmara aprovar o texto encaminhado pelo Senado, haverá vetos.

O presidente se disse favorável à “liberdade total da mídia” e citou processo a que responde na Justiça Eleitoral devido a suposto impulsionamento de mensagens via aplicativo.

O presidente ponderou que o governo federal já está endividado, mas reafirmou a prorrogação do auxílio emergencial por mais duas parcelas de 600 reais. Aproveitou, ainda, para mais uma vez pedir a governadores e prefeitos que afrouxem as regras de distanciamento e isolamento social por conta da epidemia de Covid-19, de forma a reativar as economias locais.

Reportagem de Maria Carolina Marcello