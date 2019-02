Bolsonaro diz que funções fisiológicas estão em plena evolução

Presidente Jair Bolsonaro assina documentos no hospital Albert Einstein, em São Paulo 31/01/2019 Presidência/Divulgação via Reuters

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro disse em sua conta no Twitter, nesta quarta-feira, que as funções fisiológicas estão em plena evolução, após passar por uma cirurgia para retirada de bolsa de colostomia e reconstrução do trânsito intestinal em 28 de janeiro.

O presidente disse ainda que segue despachando do hospital Albert Einstein, onde passou pela cirurgia e se recupera da operação.

“Cada dia melhor! Hoje já caminhei, fiz atividades respiratórias, exames positivos e funções fisiológicas em plena evolução. Continuamos daqui do hospital despachando como mostrado na foto ontem e utilizando as redes sociais como divulgação de informações de nosso time”, escreveu o presidente na rede social.

Inicialmente Bolsonaro ficaria internado por 10 dias e receberia alta nesta quarta, mas, após apresentar febre no fim de semana, os médicos decidiram mantê-lo internado por mais tempo e, por ora, não há previsão para que receba alta.

A cirurgia para retirada da bolsa de colostomia e reconstrução do trânsito intestinal foi a terceira a que Bolsonaro se submeteu desde que sofreu um atentado a faca quando fazia um evento da campanha eleitoral em Juiz de Fora (MG), em setembro do ano passado.

Antes ele passou por uma cirurgia de emergência ainda na cidade mineira para estancar sangramento causado pelos ferimentos nos intestinos delgado e grosso e em uma veia abdominal e colocação da bolsa de colostomia. Depois, já em São Paulo, passou por um novo procedimento para eliminar aderências em sua parede intestinal.

Por Eduardo Simões