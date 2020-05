Bolsonaro vai a Goiás e visita unidade do Exército

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro foi a Goiás, neste sábado, e participou de uma visita à unidade do Exército na capital do Estado, causando aglomerações em locais públicos em meio à pandemia do novo coronavírus.

O líder do governo na Câmara, deputado Major Vítor Hugo (PSL-GO), usou sua conta no Twitter para publicar uma foto junto a Bolsonaro dentro de um helicóptero. “Indo pra Abadiânia (GO), com nosso presidente Jair Bolsonaro, para conversar com a população”, afirmou na postagem.

Em seguida, o deputado fez um novo tuite com um vídeo em que o presidente da República aparece sendo recebido por militares do Exército no Estado. “Pra quem serviu quase 10 anos no Comando de Operações Especiais do Exército em Goiânia-GO, uma cena dessas tem outro significado”, disse o parlamentar.

A viagem estava fora da agenda de compromissos oficiais do Planalto.

Imagens de Bolsonaro publicadas na mídia neste sábado também mostram o presidente em uma lanchonete atendendo grupos de apoiadores, com e sem máscaras de proteção contra a Covid-19.

Por Nayara Figueiredo