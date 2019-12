Imposto sobre transação eletrônica não chegou para mim ainda, diz Bolsonaro

09/12/2019 REUTERS/Adriano Machado

(Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira que ainda não recebeu qualquer proposta a respeito de um eventual imposto sobre transações financeiras digitais, e disse que a intenção da equipe econômica do governo é substituir impostos para simplificar o sistema tributário.

Perguntado sobre a possível tributação cogitada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, Bolsonaro afirmou: “Se ele está estudando, não chegou para mim ainda”, disse o presidente em resposta a jornalistas na saída do Palácio da Alvorada.

“Ele quer, na verdade, substituir impostos. Ele quer simplificar essa teia de impostos”, acrescentou. “Qualquer fiscal que chegar lá na sua empresa vai achar uma maneira de te multar. Para você ser patrão aqui hoje em dia, você tem que ser um herói, ter poderes sobrenaturais para fugir das fiscalizações.”

Na quarta-feira, em entrevista à GloboNews, Guedes afirmou que um imposto sobre transações é “inescapável” num contexto de desoneração da folha de pagamento das empresas —ideia que segue na mira do governo para diminuir o custo de contratação e impulsionar empregos. [nL1N28T09G]

Bolsonaro também afirmou na entrevista que o Brasil deve encerrar o ano com criação de 1 milhão de vagas de emprego. De acordo com dados do governo, no acumulado do ano até novembro já foram criados 948.344 empregos com carteira assinada.

Por Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro