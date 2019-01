Bolsonaro anuncia aumento do IOF e fala em redução de maior alíquota do IR para 25%

Presidente Jair Bolsonaro durante execução do Hino Nacional em Brasília 04/01/2019 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro disse que a alíquota do IOF será elevada para compensar a prorrogação de benefícios fiscais às Regiões Norte e Nordeste no fim do ano passado, ao mesmo tempo que afirmou que o ministro da Economia, Paulo Guedes, pode anunciar nesta sexta-feira uma redução na alíquota do Imposto de Renda.

“Foi assinado decreto nesse sentido (elevação do IOF), mas para quem tem aplicações lá fora, para poder cumprir uma exigência do projeto aprovado como pauta-bomba, contra nossa vontade”, disse o presidente a jornalistas após cerimônia de transmissão de cargo ao novo comandante da Aeronáutica, na Base Aérea de Brasília.

“Infelizmente fui obrigado a tomar essa decisão. Se eu sanciono sem isso, eu incorro na Lei de Responsabilidade Fiscal”, explicou, acrescentando que a elevação no IOF será “uma fração mínima”. Segundo ele, “não haverá mais majoração da carga tributária.”

Sobre o IR, ele disse que a alíquota mais alta, hoje em 27,5 por cento, passaria para 25 por cento.

A declaração de que o teto da tributação sobre a renda será mais baixo que o atualmente existente vem após o secretário especial da Receita Federal, Marcos Cintra, ter defendido uma redução das alíquotas do IR para empresas e para pessoas físicas, mas também a criação de alíquotas adicionais para os detentores de rendas maiores.

Reportagem de Lisandra Paraguassu e Anthony Boadle