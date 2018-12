Parceria Brasil-Israel, que beneficiará Nordeste, está bem encaminhada, diz Bolsonaro

SÃO PAULO (Reuters) - Uma parceria entre Brasil e Israel, “que está muito bem encaminhada”, beneficiará o Nordeste do Brasil, disse nesta terça-feira o presidente eleito Jair Bolsonaro, indicando que agricultores familiares serão favorecidos por tecnologia israelense de dessalinização de água.

“Em janeiro, o futuro ministro Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia) visitará instalações de dessalização, plantações e escritório de patentes em Israel, acompanhado pelo ministro israelense de Ciência e Tecnologia”, disse Bolsonaro em sua conta no Twitter.

A afirmação ainda sinaliza como Bolsonaro vem buscando estreitar relações entre Brasil e Israel, cujo primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, já confirmou presença na posse do presidente brasileiro.

Há indicações de que o governo eleito poderá mudar a embaixada brasileira em Israel para Jerusalém, uma medida que poderá afetar as relações comerciais do Brasil com países árabes, grandes importadores de produtos brasileiros, especialmente carnes.

Segundo Bolsonaro, em sua conta no Twitter, o governo eleito pretende, ainda em janeiro, “construir uma instalação piloto para retirar água salobra de poço, dessalinizar, armazenar e distribuir para agricultura familiar, estendendo o projeto para mais localidades após testes e ajustes”.

Ele disse que o Brasil poderá negociar a instalação, no Nordeste, de uma fábrica de empresa que tem “tecnologia que produz água a partir da umidade do ar”.

Por Roberto Samora