Bolsonaro tira Joice Hasselmann da liderança do governo no Congresso, diz Bezerra

Deputada federal Joice Hasselmann 05/04/2019 REUTERS/Amanda Perobelli

BRASÍLIA (Reuters) - A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) deixou a liderança do governo no Congresso Nacional e será substituída pelo senador Eduardo Gomes (MDB-TO), disse o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), nesta quinta-feira, à Reuters.

A mudança —ainda não confirmada oficialmente pelo Palácio do Planalto nem comunicada à Secretaria-Geral da Mesa do Congresso— ocorre após Joice ter se envolvido em uma polêmica disputa sobre a liderança do PSL na Câmara.

A deputada assinou tanto uma lista para manter o deputado Delegado Waldir (GO) como líder do partido como outra para derrubá-lo e substituí-lo por Eduardo Bolsonaro (SP), filho do presidente Jair Bolsonaro.

Waldir é ligado ao presidente do PSL, o deputado federal Luciano Bivar (PE), que está em uma disputa interna na sigla com o próprio Bolsonaro e aliados.

Por Ricardo Brito