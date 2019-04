Bolsonaro faz apelo para que presidente do BB reduza juro para setor agrícola

08/04/2019 REUTERS/Adriano Machado

(Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro fez nesta segunda-feira um apelo público ao presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, para que o banco estatal reduza os juros dos empréstimos cobrados do setor agropecuário.

Em discurso na cerimônia de abertura da Agrishow, feira do setor agropecuário realizada em Ribeirão Preto (SP), Bolsonaro também afirmou que seu governo está fazendo estudos para conceder e privatizar portos e defendeu que a propriedade privada é sagrada.

Por Eduardo Simões, em São Paulo