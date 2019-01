Bolsonaro escolhe deputado de 1º mandato para líder do governo na Câmara

Planário da Câmara dos Deputados 20/09/2017 REUTERS/Ueslei Marcelino

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro escolheu nesta segunda-feira Major Vitor Hugo (PSL-GO), deputado federal eleito para seu primeiro mandato, como o novo líder do governo na Câmara dos Deputados, cargo responsável por fazer a articulação dos interesses do Executivo na Casa, como a reforma da Previdência.

“Comunico que a Liderança do Governo na Câmara será exercida pelo Deputado Federal Major Vitor Hugo (PSL/GO), advogado e consultor legislativo concursado desde 2015”, anunciou Bolsonaro no Twitter.

“Força, Presidente! Vamos, juntos, construir uma nova relação entre o Executivo e o Legislativo. O país precisa avançar nessa direção. Discussões em torno de ideias. Independência e harmonia. Muito obrigado pela confiança. Brasil Acima de Tudo! Deus Acima de Todos!”, agradeceu Vitor Hugo, em resposta, também no Twitter.

Vitor Hugo foi o último dos 17 deputados federais eleitos por Goiás. O major obteve 31.190 votos, que o colocaria apenas como o 28º deputado mais votado. Mas ele foi beneficiado pela votação do atual líder do PSL na Câmara, delegado Waldir, que, como “puxador de votos”, foi reeleito e campeão de votos no Estado.

