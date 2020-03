Demos primeiro passo para acordo de livre comércio com EUA, diz Bolsonaro

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e presidente Jair Bolsonaro no resort de Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida 07/03/2020 REUTERS/Tom Brenner

MIAMI (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira que deu o primeiro passo para um acordo de livre comércio entre Brasil e Estados Unidos durante encontro no fim de semana com o presidente norte-americano, Donald Trump, na Flórida.

“Foi dado primeiro passo para um acordo de livre comércio com os EUA”, disse Bolsonaro a jornalistas após participar de conferência sobre as relações entre Brasil e Estados Unidos, em Miami.

Segundo Bolsonaro, Trump disse estar pronto para buscar uma forma de livre comércio com o Brasil durante encontro entre os dois líderes no resort de Mar-a-Lago, de propriedade do norte-americano, na noite de sábado.

Bolsonaro afirmou que pediu que se deixasse de lado as questões pontuais e que fosse discutido o acordo de forma mais ampla. Segundo ele, as assessorias começarão agora a discutir o texto do pacto comercial.