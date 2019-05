Bolsonaro diz ter mais poder que Maia por caneta para "fazer decreto"

Presidente Jair Bolsonaro ao lado dos presidentes do Supremo, Dias Toffoli, da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, após café da manhã no Palácio da Alvorada, em Brasília 28/05/2019 Marcos Correa/Presidência da República/Divulgação via REUTERS

(Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro disse na noite de terça-feira ter falado ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que tem mais poder do que ele por possuir uma caneta com o poder de fazer decretos, no dia em que os chefes dos três Poderes se reuniram para debater um pacto para a retomada do crescimento do país.

Bolsonaro contou, durante lançamento da Frente Parlamentar Mista da Marinha Mercante Brasileira, sobre a conversa reservada que teve com os presidentes do Legislativo e do Judiciário pela manhã, e disse que falou a Rodrigo Maia: “Com a caneta eu tenho muito mais poder do que você. Apesar de você, na verdade, fazer as leis. Eu tenho o poder de fazer decretos. Logicamente, decretos com fundamento”, segundo sites de jornais.

A declaração ocorreu no mesmo dia em que Bolsonaro propôs um pacto a Maia e aos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e do Supremo Tribunal Federal, José Dias Toffoli, em torno de metas e projetos prioritários para a retomada do crescimento.

O documento, que está sendo preparado pela equipe da Casa Civil em cima de um texto organizado por Toffoli ainda em 2018, logo depois de assumir a presidência do STF, deve ser formalizado em uma cerimônia até o dia 10 de junho, no Palácio do Planalto.

O encontro, chamado por Bolsonaro depois dos atos do último domingo, em que Congresso e Supremo foram alvos de manifestantes, serviu como uma tentativa de reaproximação e de abertura de diálogo entre os Poderes.