Bolsonaro faz apelo a Congresso para que resolva Previdência até meio do ano

Presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, em Brasília 08/03/2019 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro fez um apelo aos parlamentares nesta quarta-feira, ao entregar à Câmara dos Deputados o projeto de lei que trata da reforma da Previdência das Forças Armadas, para que aprovem tanto a proposta dos militares quanto as mudanças previdenciárias gerais até o meio do ano.

Bolsonaro foi à Câmara ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes, do secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, entre outros, e, ao lado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que o Brasil ficará numa situação complicada se a questão da Previdência não for resolvida.

Reportagem de Maria Carolina Marcello, Mateus Maia e Ricardo Brito