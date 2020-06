Não há previsão para posse do novo ministro da Educação, diz Secom

BRASÍLIA (Reuters) - Não há previsão para a cerimônia de posse do novo ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, afirmou à Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência à Reuters nesta segunda-feira, em meio a notícias veiculadas nos últimos dias questionando titulações obtidas durante sua vida acadêmica que constam do currículo dele.

Vista da Esplanada dos Ministérios, em Brasília 21/04/2020 REUTERS/Ueslei Marcelino

Veículos chegaram a citar que a posse de Decotelli —que foi nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro em edição extra do Diário Oficial da União de quinta-feira— iria ocorrer nesta terça-feira.

“Em nenhum momento a Secom confirmou o evento à imprensa e, até agora, não há previsão para essa cerimônia”, disse a secretaria nesta segunda.

Quando anunciou a escolha do ministro, Bolsonaro destacou os títulos que Decotelli recebeu durante sua vida acadêmica. Posteriormente, surgiram questionamentos sobre titulações e informações incluídas nos cursos de mestrado, doutorado e pós-doutorado que ele divulgou. Decotelli foi escolhido para substituir Abraham Weintraub, que se envolveu em polêmicas na sua gestão à frente do ministério.

Em uma longa nota divulgada no sábado, a Assessoria de Comunicação do Ministério da Educação disse que Decotelli admitiu ter sido reprovado na sua defesa de tese de doutorado em Administração na Universidade de Rosário, na Argentina, mesmo ele tendo cumprido todas as disciplinas.

Na nota, Decotelli disse também ter feito um trabalho na Universidade de Wuppertal, na Alemanha, publicado em 2017. Inicialmente, constava em seu currículo anunciado como um título de pós-doutorado.

“Em abril de 2017, recebeu documento que atesta o registro de seu trabalho. O ministro ressalta que não recebeu títulos em decorrência desta pesquisa”, disse.

“De forma a dirimir quaisquer dúvidas, o ministro já efetuou os devidos ajustes em seu currículo, que, em breve, estarão refletidos nas principais plataformas de divulgação de dados profissionais”, completou.

Por último, a nota refutou alegações de dolo de que teria plagiado informações do mestrado que defendeu na Fundação Getúlio Vargas.

“Informa que o trabalho foi aprovado pela instituição de ensino e que procurou creditar todos os pesquisadores e autores que serviram de referência e cujo conhecimento contribuiu sobremaneira para enriquecer seu trabalho”, disse.

“O ministro destaca que, caso tenha cometido quaisquer omissões, estas se deveram a falhas técnicas ou metodológicas. Informa também que, ainda assim, por respeito ao direito intelectual dos autores e pesquisadores citados, revisará seu trabalho e que, caso sejam identificadas omissões, procurará viabilizar junto à FGV uma solução para promover as devidas correções”, completou.

Reportagem de Ricardo Brito