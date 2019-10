Bolsonaro diz que fundo Mubadala elevará investimentos no Brasil

(Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira, em publicação no Twitter, que o fundo de investimentos Mubadala, dos Emirados Árabes Unidos, vai ampliar os investimentos no Brasil, e citou portos, rodovias, mineração, imóveis e entretenimento como as áreas de interesse do grupo.

“Fundo bilionário dos Emirados elevará investimentos no Brasil”, disse Bolsonaro na publicação. “Mubadala é um dos dois grandes fundos soberanos dos Emirados Árabes Unidos. Intenção é investir em portos, estradas, mineração, imóveis e entretenimento”, acrescentou.

O Mubadala, com 229 bilhões de dólares em ativos sob gestão, é o fundo soberano de Abu Dhabi, que faz parte dos Emirados Árabes Unidos, um dos países visitados por Bolsonaro durante viagem por países da Ásia e do Oriente Médio.