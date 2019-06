Bolsonaro sai em defesa de Neymar após acusação de estupro

Neymar durante treino da seleção brasileira na Granja Comary, em Teresópolis 04/06/2019 REUTERS/Ricardo Moraes

(Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro defendeu nesta quarta-feira o atacante Neymar, alvo de uma acusação de estupro, em sua primeira declaração pública sobre o caso, quando afirmou que acredita no jogador da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain.

“Hoje devo estar no jogo do Brasil e Catar. Espero dar um abraço no Neymar. É um garoto que está em um momento difícil mas eu acredito nele”, disse o presidente durante uma entrevista na cidade de Aragarças (GO), onde participou de um evento sobre revitalização do rio Araguaia.

Bolsonaro não chegou a ser perguntado sobre a situação de Neymar antes de dar a declaração. Depois, ao ser perguntado por uma repórter do jornal Folha de S.Paulo sobre o fato de Neymar ter divulgado fotos íntimas que recebeu da mulher que o acusa, disse que o jornal já estaria julgando o jogador.

“A Folha de S.Paulo já está julgando o Neymar como sempre me julgou esse tempo todo. Neymar, hoje à noite, ‘tamo junto’, vai fazer dois gols hoje à noite.”, disse o presidente.

Bolsonaro se refere ao amistoso entre a seleção brasileira e a do Catar, que acontecerá na noite desta quarta em Brasília e é parte da preparação da equipe para a Copa América, que será disputada no Brasil.

Neymar é acusado por uma mulher brasileira de tê-la estuprado em um hotel de Paris, para onde ela foi para encontrar o jogador depois de ter as despesas com passagem e hospedagem pagas pelo jogador, de acordo com boletim de ocorrência feito pela suposta vítima.

O jogador nega as acusações e afirma que é alvo de uma armadilha. Ele disse que a relação sexual foi consentida e divulgou troca de mensagens que teve com a suposta vítima, incluindo fotos íntimas encaminhadas por ela. A divulgação gerou uma segunda investigação contra o atleta.

Por Lisandra Paraguassu, em Brasília